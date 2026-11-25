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Внаслідок російського удару по Запоріжжю в середу, 25 листопада, постраждало шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Серед постраждалих - троє чоловіків віком 32, 71 та 74 роки, 88-річна жінка та двоє дітей віком 5 і 11 років. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо точної кількості травмованих уточнюється", - йдеться у заяві. Рятувальники ліквідували займання гаража та двох автомобілів. Крім того, вибухова хвиля й уламки пошкодили житлові будинки - із заблокованих квартир вивільнили п'ятьох людей, зокрема трьох дітей. Рятувальники додали, що психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам. https://t.me/dsns_telegram/81529 Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Шевченківський район Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.