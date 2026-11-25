В результате российского удара по Запорожью в среду, 25 ноября, пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Шевченковский район Запорожья . Повреждены многоэтажки и автомобили.

Спасатели ликвидировали возгорание гаража и двух автомобилей. Кроме того, взрывная волна и обломки повредили жилые дома - из заблокированных квартир освободили пять человек, в том числе троих детей.

" Среди пострадавших - трое мужчин в возрасте 32, 71 и 74 года, 88-летняя женщина и двое детей в возрасте 5 и 11 лет. Им предоставляется вся необходимая помощь. Информация о точном количестве травмированных уточняется " , - говорится в заявлении.

Кроме того, в результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного атаками РФ, в Запорожье и области значительное количество потребителей осталось без света.

Отметим, в ночь на сегодня, 25 ноября, Россия атаковала Украину более 100 беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских целей, однако на 18 локациях зафиксированы попадания.