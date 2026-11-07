ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київ, серед постраждалих дитина

Росія атакувала Київ цієї ночі тричі. Уперше окупанти вдарили по столиці балістикою ще ввечері 6 листопада. Друга атака сталася близько 01:00: за словами Віталія Кличка, ворог бив по об'єктах інфраструктури в передмісті.

Третя хвиля вибухів прокотилася столицею близько 03:00. Крім того, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у Богданівці на Київщині, рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Про загрозу масованого удару Зеленський попереджав напередодні. За його словами, Росія готує атаку на мости та енергетику України.