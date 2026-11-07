ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киев, среди пострадавших ребенок

Россия атаковала Киев этой ночью трижды. Впервые оккупанты ударили по столице баллистикой еще вечером 6 ноября. Вторая атака произошла около 01:00: по словам Виталия Кличко, враг избивал по объектам инфраструктуры в пригороде.

Третья волна взрывов прокатилась по столице около 03:00. Кроме того, вражеский дрон разрушил частный дом в Богдановке Киевской области, спасатели достали из-под завалов мужчину.

Об угрозе массированного удара Зеленский предупреждал накануне. По его словам, Россия готовит атаку на мосты и энергетику Украины.