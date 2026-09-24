ДСНС показала наслідки атаки на Київ: є загиблі, серед завалів рятували людину

ДСНС оприлюднило деталі та фото наслідків нічної атаки на Київ 24 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Солом'янський район
Частково зруйновано складські будівлі - вогонь поширився на підвальні приміщення, пожежу ліквідували. Трьох постраждалих госпіталізували.
Подільський район
Унаслідок влучання поруч із пологовим будинком на парковці спалахнули чотири автомобілі - пожежу ліквідували. На місці виявили тіло загиблого.
За іншою адресою в районі горіла одноповерхова нежитлова будівля - вогонь також ліквідували.
Дніпровський район
Пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, пожежу ліквідували, виявили одного потерпілого.
За іншою адресою зруйновано приватний будинок - рятувальники врятували одну людину, пожежу ліквідували. Пошкоджено ще два сусідніх будинки.
На місцях працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, ще до цієї атаки ЦПД попереджав про підготовку Росії до нового удару балістикою по території України.
А напередодні, 23 вересня, ворог уже бив по Києву - тоді загинули щонайменше двоє людей, і зрештою кількість постраждалих сягнула 45.
Ті удари теж не обійшлись без наслідків: у Солом'янському районі уламки безпілотника впали між будинками, спалахнула територія транспортного підприємства, а ще один дрон влучив у магазин і зачепив дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.
У Голосіївському районі постраждали склади, автозаправка, бізнес-центр і транспортні об'єкти. У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та пожежу на АЗС.