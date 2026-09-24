RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГСЧС показала последствия атаки на Киев: есть погибшие, из-под завалов спасали человека

07:09 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: на местах попаданий бушевали пожары (t.me/dsns_telegram)

ГСЧС обнародовала детали и фото последствий ночной атаки на Киев 24 сентября. В результате удара погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Соломенский район

Частично разрушены складские здания - огонь распространился на подвальные помещения, пожар был ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.

Подольский район

В результате попадания рядом с роддомом на парковке вспыхнули четыре автомобиля - пожар ликвидировали. На месте обнаружили тело погибшего.

По другому адресу в районе горело одноэтажное нежилое здание - огонь также ликвидировали.

Днепровский район

Повреждено трехэтажное административное здание, пожар был ликвидирован, обнаружен один пострадавший.

По другому адресу разрушен частный дом - спасатели спасли одного человека, пожар ликвидировали. Повреждены еще два соседних дома.

На местах работают все необходимые службы.

Напомним, еще до этой атаки ЦПД предупреждал о подготовке России к новому удару баллистикой по территории Украины.

А накануне, 23 сентября, враг уже бил по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.

В Голосеевском районе пострадали склады, автозаправка, бизнес центр и транспортные объекты. В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел КиеваВойна России против УкраиныГСЧСКиев