ГСЧС показала момент повторного удара "Шахедом" по больнице в Сумах (видео)

Утром 28 сентября Россия нанесла двойной удар по больнице в Сумах. Недавно появились кадры повторного удара "Шахедом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области.

"28 сентября, используя БпЛА типа "Шахед", враг нанес удары по городу Сумы. В результате атаки значительных разрушений и повреждений получили здания медицинских учреждений, возникло несколько очагов горения", - говорится в сообщении.

После того, как людей из больницы эвакуировали в безопасное место и тушили пожар, поступила информация об угрозе повторного удара. Сотрудники ГСЧС успели отойти.

На этот раз враждеское попадание было рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами. Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения.

На место удара была привлечена специальная техника для проведения высотных работ.

"Предварительно в результате происшествия погибли 9 человек, 13 травмированы. Спасительно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека", - уточнила служба.

В ГСЧС добавили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.