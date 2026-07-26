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ДСНС показала фото наслідків нічної атаки на Київ

06:58 26.07.2026 Нд
1 хв
Усі пожежі, які спалахнули цієї ночі, уже ліквідували
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (t.me/dsns_telegram)

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київ - пожежі виникли одразу у трьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Що відомо про наслідки

У Деснянському районі згорів склад, а також 10 автомобілів і вантажівка на парковці.

У Шевченківському районі горіла чотириповерхова відселена будівля.

У Солом'янському районі сталися пожежа та руйнування в нежитловому приміщенні.


Фото: рятувальники працювали на локаціях, що постраждали від атаки (t.me/dsns_telegram)

Усі пожежі вже ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня росіяни вже атакували Київ балістикою, і в місті лунали вибухи.

До цього, 24 липня, Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин - за його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу.

Того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області - найбільших руйнувань зазнав Бучанський район, унаслідок атаки загинули 10 людей, ще майже 100 отримали поранення.

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КиївДСНСОбстріл КиєваВійна в Україні