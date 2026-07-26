ДСНС показала фото наслідків нічної атаки на Київ

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київ - пожежі виникли одразу у трьох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У Деснянському районі згорів склад, а також 10 автомобілів і вантажівка на парковці.
У Шевченківському районі горіла чотириповерхова відселена будівля.
У Солом'янському районі сталися пожежа та руйнування в нежитловому приміщенні.
Усі пожежі вже ліквідовано.
Нагадаємо, у ніч на 26 липня росіяни вже атакували Київ балістикою, і в місті лунали вибухи.
До цього, 24 липня, Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин - за його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу.
Того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області - найбільших руйнувань зазнав Бучанський район, унаслідок атаки загинули 10 людей, ще майже 100 отримали поранення.