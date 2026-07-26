ДСНС показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Нагадаємо, у ніч на 26 липня росіяни вже атакували Київ балістикою, і в місті лунали вибухи.

До цього, 24 липня, Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин - за його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу.

Того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області - найбільших руйнувань зазнав Бучанський район, унаслідок атаки загинули 10 людей, ще майже 100 отримали поранення.