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ДСНС показала фото наслідків атаки: у Києві загинули 8 людей, серед поранених - діти

08:02 01.09.2026 Вт
2 хв
Влучання пошкодили одразу п'ять районів столиці
aimg Катерина Коваль
Фото: ДСНС показали наслідки російської атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Уночі на 1 вересня Росія завдала масованого удару по Києву - під атаку потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова. Загинули 8 людей, ще 7 отримали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та ДСНС.

Масштаб пошкоджень

За даними КМВА, пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали одразу п'ять районів столиці - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський та Солом'янський.

Наслідки по районах

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на двох локаціях - саме тут загинуло найбільше людей, семеро, ще одна людина в тяжкому стані перебуває в лікарні. Пожежу вже ліквідували.

За іншою адресою в цьому ж районі вибухова хвиля травмувала двох людей, серед них одну дитину.

Фото: наслідки російських атак на Київ в ніч на 1 вересня (t.me/dsns_telegram)

У Голосіївському районі уламки влучили в нежитлову будівлю - пожежу площею 40 квадратних метрів загасили, загинула одна людина.

У Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши часткове руйнування. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів - обох передали медикам швидкої допомоги.

1 вересня у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Цієї ж ночі дісталося й Київській області. У Борисполі внаслідок масованої атаки ракетами та дронами пошкоджено житловий будинок і підприємство - загинула одна людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей.

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