ГСЧС показала фото последствий атаки: в Киеве погибли 8 человек, среди раненых - дети

Ночью на 1 сентября Россия нанесла массированный удар по Киеву - под атаку попала гражданская инфраструктура и жилая застройка. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения, среди них трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и ГСЧС.
Масштаб повреждений
По данным КМВА, повреждения гражданской инфраструктуры получили сразу пять районов столицы - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.
Последствия по районам
В Дарницком районе в результате попадания возник пожар на двух локациях - именно здесь погибло больше людей, семеро, еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожар уже был ликвидирован.
По другому адресу в этом же районе взрывная волна травмировала двух человек, в том числе одного ребенка.
В Голосеевском районе обломки попали в нежилое здание - пожар площадью 40 квадратных метров потушили, погиб один человек.
В Соломенском районе беспилотник попал в жилой дом, повлекший за собой частичное разрушение. Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов – обоих передали медикам скорой помощи.
1 сентября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.
Этой же ночью досталось и Киевской области. В Борисполе в результате массированной атаки ракетами и дронами поврежден жилой дом и предприятие - погиб один человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек.