RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГСЧС показала фото последствий атаки: в Киеве погибли 8 человек, среди раненых - дети

08:02 01.09.2026 Вт
2 мин
Попадания повредили сразу пять районов столицы
aimg Екатерина Коваль
Фото: ГСЧС показали последствия российской атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Ночью на 1 сентября Россия нанесла массированный удар по Киеву - под атаку попала гражданская инфраструктура и жилая застройка. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и ГСЧС.

Масштаб повреждений

По данным КМВА, повреждения гражданской инфраструктуры получили сразу пять районов столицы - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.

Последствия по районам

В Дарницком районе в результате попадания возник пожар на двух локациях - именно здесь погибло больше людей, семеро, еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожар уже был ликвидирован.

По другому адресу в этом же районе взрывная волна травмировала двух человек, в том числе одного ребенка.

Фото: последствия российских атак на Киев в ночь на 1 сентября (t.me/dsns_telegram)

В Голосеевском районе обломки попали в нежилое здание - пожар площадью 40 квадратных метров потушили, погиб один человек.

В Соломенском районе беспилотник попал в жилой дом, повлекший за собой частичное разрушение. Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов – обоих передали медикам скорой помощи.

1 сентября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Этой же ночью досталось и Киевской области. В Борисполе в результате массированной атаки ракетами и дронами поврежден жилой дом и предприятие - погиб один человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна России против Украины