У ДСНС нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях

Рятувальники нагадали, що окупанти залишили на території України велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому життєво необхідно дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях.

Українцям радять:

Уникати відвідування лісових масивів та полів;

При виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;

Заборонено переміщати боєприпаси;

Обов'язково необхідно повідомляти про факт виявлення за номерами телефонів 101 або 102.

Нагадаємо, сьогодні жителів Івано-Франківської області попередили про навчання військових. У регіоні можуть лунати вибухи.

Також зазначимо, що жителів Києва закликали не ігнорувати сирени та під час кожної повітряної тривоги йти в укриття.

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