В ГСЧС напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей деоккупированных территорий об угрозе взрывов в лесных массивах и полях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Спасатели напомнили, что оккупанты оставили на территории Украины большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому жизненно необходимо соблюдать правила безопасности на оккупированных территориях.
Украинцам советуют:
Напомним, сегодня жителей Ивано-Франковской области предупредили об обучении военных. В регионе могут раздаваться взрывы.
Также отметим, что жителей Киева призвали не игнорировать сирены и во время каждой воздушной тревоги уходить в укрытие.
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