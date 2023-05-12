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В ГСЧС напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях

Фото: в ГСЧС напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей деоккупированных территорий об угрозе взрывов в лесных массивах и полях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Спасатели напомнили, что оккупанты оставили на территории Украины большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому жизненно необходимо соблюдать правила безопасности на оккупированных территориях.

Украинцам советуют:

  • Избегать посещения лесных массивов и полей;
  • При обнаружении подозрительных или незнакомых предметов – не приближаться;
  • Запрещено перемещать боеприпасы;
  • Обязательно необходимо сообщать о факте обнаружения по телефонам 101 или 102.

Напомним, сегодня жителей Ивано-Франковской области предупредили об обучении военных. В регионе могут раздаваться взрывы.

Также отметим, что жителей Киева призвали не игнорировать сирены и во время каждой воздушной тревоги уходить в укрытие.

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