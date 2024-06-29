Обстріл Вільнянська. ОВА показала відео наслідків російського удару

Російський обстріл Вільнянська в Запорізькій області прийшовсь по центру міста. Наразі відомо про сімох загиблих та 20 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів. І сьогоднішній день не виключення. Удар по центру міста", - написав Федоров в Telegram.

На цей час, за словами очільника ОВА, є інформація про 7 загиблих мешканців міста, а допомогу у лікарні отримали 20 осіб.

"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", - розповів він, а також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки удару.