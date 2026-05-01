ДШВ зірвали черговий штурм окупантів по газовій трубі на Сумщині (відео)

Шестеро російських військових намагалися використати газову трубу, щоб наблизитися до позицій українських бійців. Однак ще на підході їх почали виявляти й знищувати в полі.

Першого ліквідував FPV-дрон. Подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися.

Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема славнознісним дроном Vampire.

В результаті ворохий штурм був повністю зірваний, а вся група окупантів - знищена.

У ДШВ також розповіли, що 1 травня окупанти вчергове оголосили про "захоплення" населеного пункту Корчаківка на Сумщині і "перемелювання" української оборони.

"Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті", - зазначили українські бійці в дописі під відео.