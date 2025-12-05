"Напрямок суттєво посилено". ДШВ спростували оточення Покровська і Мирнограда

За його словами, умовна лінія розмежування в Покровську проходить по залізниці, а північна частина міста повністю контролюється українськими військами.

"У центральній частині Покровська наші підрозділи утримують противника від просування, а на півдні окупанти намагаються обійти нас з флангів. Проте ми контролюємо ці ділянки", - повідомив Ласійчук.

Щодо сполучення з Мирноградом, генерал зазначив, що логістика ускладнена, але не втрачена.

"Противник намагався перерізати наші маршрути, але оточення немає, і ми працюємо над розширенням логістичного коридору", - додав Ласійчук.

Також він зазначив, що керівництво ЗСУ підсилює цей напрямок найпідготовленішими підрозділами.

Раніше Генштаб спростував повідомлення про повне захоплення Покровська.

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив, що російські війська не змогли взяти місто, а заяви Москви мали дезінформаційний характер для тиску на переговори РФ і США.

3 грудня угруповання "Схід" повідомило про прокладання додаткових логістичних маршрутів для підтримки підрозділів у Покровську та Мирнограді.