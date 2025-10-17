ДШВ першими переходять у "цифру": як працює нова система обліку "Імпульс"

Міністерство оборони України розпочало розгортання системи "Імпульс" - першої цифрової платформи для обліку військовослужбовців, яка повністю замінює паперові журнали та розрізнені таблиці.
Першими нову систему впроваджують Десантно-штурмові війська (ДШВ). Їхній досвід стане основою для масштабування "Імпульсу" на всі частини Збройних сил України.
"Імпульс" - це інформаційна система, яка фіксує все про людину: статус, місце служби, переміщення, нагороди. Усе в одному місці, без паперу. Це спрощує роботу, прискорює документообіг і дає командирам повну картину особового складу", - зазначив начальник відділу впровадження головного управління IT Міноборони Ігор Андрійченко.
У міністерстві додають, що система працює у захищеному цифровому середовищі, має чітке розмежування доступу і відповідає стандартам кіберзахисту, прийнятим у країнах НАТО.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук пояснила, що "Імпульс" стане ядром єдиного цифрового простору Збройних сил, який об’єднає кадрові, медичні та адміністративні системи.
"Десантники першими розпочали роботу з новим цифровим продуктом. Їхній досвід допоможе вдосконалити систему перед масштабним впровадженням по всій армії", - зазначає Ферчук.
У 148-й окремій артилерійській бригаді, яка вже працює з системою, кажуть, що час на оформлення документів скоротився в кілька разів.
"Раніше на заповнення книг прибулих і вибулих ішли години. Тепер усі дані є в одній базі, і ми можемо побачити всю інформацію про військового за кілька хвилин", - розповів начальник адміністративної групи штабу Євген Кірєєв.
"Імпульс" розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ - команда ІТ-фахівців з досвідом у великих українських і міжнародних компаніях.
У майбутньому система інтегрується з іншими цифровими рішеннями оборонного сектору - "Армія+", електронним документообігом і медичною інформаційною системою.
