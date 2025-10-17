ДШВ первыми переходят в "цифру": как работает новая система учета "Импульс"

"Импульс" внедряют в ДШВ

Первыми новую систему внедряют Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Их опыт станет основой для масштабирования "Импульса" на все части Вооруженных сил Украины.

"Импульс" - это информационная система, которая фиксирует все о человеке: статус, место службы, перемещения, награды. Все в одном месте, без бумаги. Это упрощает работу, ускоряет документооборот и дает командирам полную картину личного состава", - отметил начальник отдела внедрения главного управления IT Минобороны Игорь Андрейченко.

В министерстве добавляют, что система работает в защищенной цифровой среде, имеет четкое разграничение доступа и соответствует стандартам киберзащиты, принятым в странах НАТО.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук объяснила, что "Импульс" станет ядром единого цифрового пространства Вооруженных сил, который объединит кадровые, медицинские и административные системы.

"Десантники первыми начали работу с новым цифровым продуктом. Их опыт поможет усовершенствовать систему перед масштабным внедрением по всей армии", - отмечает Ферчук.

Первый опыт использования

В 148-й отдельной артиллерийской бригаде, которая уже работает с системой, говорят, что время на оформление документов сократилось в несколько раз.

"Раньше на заполнение книг прибывших и выбывших уходили часы. Теперь все данные есть в одной базе, и мы можем увидеть всю информацию о военном за несколько минут", - рассказал начальник административной группы штаба Евгений Киреев.

"Импульс" разработал Центр масштабирования технологических решений ВСУ - команда ИТ-специалистов с опытом в крупных украинских и международных компаниях.

В будущем система интегрируется с другими цифровыми решениями оборонного сектора - "Армия+", электронным документооборотом и медицинской информационной системой.