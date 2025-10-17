ua en ru
ДШВ першими переходять у "цифру": як працює нова система обліку "Імпульс"

П'ятниця 17 жовтня 2025 17:54
ДШВ першими переходять у "цифру": як працює нова система обліку "Імпульс" Фото: В Україні запрацювала система обліку "Імпульс" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України розпочало розгортання системи "Імпульс" - першої цифрової платформи для обліку військовослужбовців, яка повністю замінює паперові журнали та розрізнені таблиці.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міноборони та Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Імпульс" запроваджують у ДШВ

Першими нову систему впроваджують Десантно-штурмові війська (ДШВ). Їхній досвід стане основою для масштабування "Імпульсу" на всі частини Збройних сил України.

"Імпульс" - це інформаційна система, яка фіксує все про людину: статус, місце служби, переміщення, нагороди. Усе в одному місці, без паперу. Це спрощує роботу, прискорює документообіг і дає командирам повну картину особового складу", - зазначив начальник відділу впровадження головного управління IT Міноборони Ігор Андрійченко.

У міністерстві додають, що система працює у захищеному цифровому середовищі, має чітке розмежування доступу і відповідає стандартам кіберзахисту, прийнятим у країнах НАТО.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук пояснила, що "Імпульс" стане ядром єдиного цифрового простору Збройних сил, який об’єднає кадрові, медичні та адміністративні системи.

"Десантники першими розпочали роботу з новим цифровим продуктом. Їхній досвід допоможе вдосконалити систему перед масштабним впровадженням по всій армії", - зазначає Ферчук.

Перший досвід використання

У 148-й окремій артилерійській бригаді, яка вже працює з системою, кажуть, що час на оформлення документів скоротився в кілька разів.

"Раніше на заповнення книг прибулих і вибулих ішли години. Тепер усі дані є в одній базі, і ми можемо побачити всю інформацію про військового за кілька хвилин", - розповів начальник адміністративної групи штабу Євген Кірєєв.

"Імпульс" розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ - команда ІТ-фахівців з досвідом у великих українських і міжнародних компаніях.

У майбутньому система інтегрується з іншими цифровими рішеннями оборонного сектору - "Армія+", електронним документообігом і медичною інформаційною системою.

Нагадаємо, цифрова система обліку військових "Імпульс" має замінити паперову бюрократію. У майбутньому "Імпульс" об’єднають із застосунком "Армія+" та медичною системою для створення єдиного цифрового простору управління особовим складом.

РБК-Україна також розповідало, що у застосунку "Резерв+" оновили функцію сплати штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть завантажувати заяви, переглядати деталі справ і причини скасування постанов. Також додано відображення причини подання в поліцію. Оплатити штраф можна онлайн зі знижкою 50% упродовж 20 днів, після чого статус у системі автоматично оновлюється.

