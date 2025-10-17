ДШВ первыми переходят в "цифру": как работает новая система учета "Импульс"
Министерство обороны Украины начало развертывание системы "Импульс" - первой цифровой платформы для учета военнослужащих, которая полностью заменяет бумажные журналы и разрозненные таблицы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны и Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Импульс" внедряют в ДШВ
Первыми новую систему внедряют Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Их опыт станет основой для масштабирования "Импульса" на все части Вооруженных сил Украины.
"Импульс" - это информационная система, которая фиксирует все о человеке: статус, место службы, перемещения, награды. Все в одном месте, без бумаги. Это упрощает работу, ускоряет документооборот и дает командирам полную картину личного состава", - отметил начальник отдела внедрения главного управления IT Минобороны Игорь Андрейченко.
В министерстве добавляют, что система работает в защищенной цифровой среде, имеет четкое разграничение доступа и соответствует стандартам киберзащиты, принятым в странах НАТО.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук объяснила, что "Импульс" станет ядром единого цифрового пространства Вооруженных сил, который объединит кадровые, медицинские и административные системы.
"Десантники первыми начали работу с новым цифровым продуктом. Их опыт поможет усовершенствовать систему перед масштабным внедрением по всей армии", - отмечает Ферчук.
Первый опыт использования
В 148-й отдельной артиллерийской бригаде, которая уже работает с системой, говорят, что время на оформление документов сократилось в несколько раз.
"Раньше на заполнение книг прибывших и выбывших уходили часы. Теперь все данные есть в одной базе, и мы можем увидеть всю информацию о военном за несколько минут", - рассказал начальник административной группы штаба Евгений Киреев.
"Импульс" разработал Центр масштабирования технологических решений ВСУ - команда ИТ-специалистов с опытом в крупных украинских и международных компаниях.
В будущем система интегрируется с другими цифровыми решениями оборонного сектора - "Армия+", электронным документооборотом и медицинской информационной системой.
Напомним, цифровая система учета военных "Импульс" должна заменить бумажную бюрократию. В будущем "Импульс" объединят с приложением "Армия+" и медицинской системой для создания единого цифрового пространства управления личным составом.
