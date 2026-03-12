ua en ru
Главная » Новости » В мире

Дружественная к РФ страна отказалась от российских турбин в пользу китайских

18:14 12.03.2026 Чт
2 мин
Решение позволит сэкономить полмиллиарда долларов
aimg Валерий Ульяненко
Дружественная к РФ страна отказалась от российских турбин в пользу китайских Фото: Экибастузская ГРЭС-2 (gres2.kz)

Казахстан решил отказаться от российских турбин на Экибастузской ГРЭС-2 в пользу китайских. Это позволит стране сэкономить 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.

Читайте также: От микрочипов до пробки: какие товары из Европы продолжают кормить российскую армию

Отмечается, что Казахстан пересмотрел схему строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и принял решение об отказе от российских турбин и генераторов.

Новым поставщиком оборудования стала китайская компания Harbin Electric International. Решение позволило Казахстану сократить стоимость проекта более чем на 250 млрд тенге (500 млн долларов).

Издание отмечает, что до этого строительство планировали вести с участием российских предприятий и рассчитывали на льготный кредит страны-агрессора. Однако финансирование так и не поступило, а сроки поставок смещались.

Напомним, Казахстан в проекте новой конституции планирует изменить формулировку, которая определяет статус русского языка.

В частности, предложение, в котором говорится, что русский используется "наравне" с казахским языком, планируют заменить на "рядом с казахским".

Кроме того, Национальный совет Латвии (NEPLP) заявил, что государство не должно косвенно поддерживать коммерческое русскоязычное вещание. Отмечается, что такие станции бесплатно пользуются радиочастотами, которые являются государственной собственностью.

Отметим, недавно председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии от строительства инфраструктуры до расширения торговли, взяв на себя новую руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния России.

Китай готов координировать стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и способствовать модернизации всех.

