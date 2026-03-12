Дружественная к РФ страна отказалась от российских турбин в пользу китайских

Казахстан решил отказаться от российских турбин на Экибастузской ГРЭС-2 в пользу китайских. Это позволит стране сэкономить 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda .

Отмечается, что Казахстан пересмотрел схему строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и принял решение об отказе от российских турбин и генераторов.

Новым поставщиком оборудования стала китайская компания Harbin Electric International. Решение позволило Казахстану сократить стоимость проекта более чем на 250 млрд тенге (500 млн долларов).

Издание отмечает, что до этого строительство планировали вести с участием российских предприятий и рассчитывали на льготный кредит страны-агрессора. Однако финансирование так и не поступило, а сроки поставок смещались.

