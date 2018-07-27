В Дружковке задержали боевика "ДНР"

После освобождения города подозреваемый выехал из него и скрывался в доме своей сожительницы

В Дружковке (Донецкая область) в рамках операции Объединенных сил при участии СБУ задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По имеющейся информации, задержанный с оружием "охранял" границы города в 2014 году на стороне боевиков.

"В ходе проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали местного жителя 1974 года рождения, который значится в розыскных базах, как участник НВФ "ДНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, мужчина добровольно вступил в бандформирования и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах. В его обязанности входил досмотр транспорта и лиц, пересекавших "стопконтроль", а также "защита города от вторжения".

После освобождения города подозреваемый выехал за его пределы и скрывался в доме своей сожительницы в с. Торецкий.

Мужчину доставили в Дружковское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

Напомним, оперативники управления уголовного розыска Национальной полиции в Луганской области совместно с оперативниками Попаснянского отдела полиции разоблачили и задержали мужчину, который находился в розыске как боевик незаконного формирования "ЛНВ".