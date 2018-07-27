В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Задержанный сопровождал грузовики с оружием от границы с РФ до базы батальона боевиков

Оперативники управления уголовного розыска Нацполиции в Луганской области совместно с оперативниками Попаснянского отдела полиции разоблачили и задержали мужчину, который находился в розыске как боевик незаконного формирования "ЛНР". Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

40-летний житель города Должанская рассказал полицейским, что в феврале 2015 года из-за отсутствия денег вступил в батальон "Рим" НЗФ "Луганская народная республика" на должность дежурного комендатуры.

Отмечается, что он заступал на дежурство в камуфлированной одежде с автоматом Калашникова и что в его обязанности входили прием обращений граждан и направление патрулей НВФ на вызовы.

"Во время службы мужчина неоднократно был свидетелем того, как "полицейские ЛНР" доставляли "правонарушителей" в комендатуру, где били, требовали деньги, "отжимали" автотранспорт, квартиры и дома. За свою работу мужчина получал зарплату в размере 7000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Также во время пребывания в рядах "ЛНР" задержанный сопровождал грузовики с оружием от границы с РФ до базы батальона боевиков.

В начале апреля 2015 года он перестал выходить на "дежурство" из-за конфликта с руководством батальона.

Фото: задержанный боевик "ЛНВ"

Информация по факту внесена в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Напомним, военная контрразведка СБУ из состава Объединенных сил в середине июля разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который выполнял указания боевиков так называемой "ДНР" и имел намерения перейти на сторону врага.