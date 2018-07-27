У Дружківці затримали бойовика "ДНР"

Після звільнення міста підозрюваний виїхав з нього та переховувався у будинку своєї співмешканки

У Дружківці (Донецька область) у рамках операції Об’єднаних сил за участю СБУ затримали 44-річного місцевого жителя за підозрою в участі в незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За наявною інформацією, затриманий зі зброєю "охороняв" кордони міста в 2014 році на боці бойовиків.

"Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Дружківки співробітники карного розшуку спільно з представниками другого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, затримали місцевого мешканця 1974 року народження, який значиться у розшукових базах, як учасник НЗФ "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на початку червня 2014 року, коли місто перебувало під окупацією терористів, чоловік добровільно вступив у бандформування та здійснював пропускний режим на в’їздах-виїздах. До його обов’язків входив огляд транспорту та осіб, що перетинали "стопконтроль", а також "захист міста від вторгнення".

Після звільнення міста підозрюваний виїхав за його межі та переховувався у будинку своєї співмешканки в с. Торецький.

Чоловіка доставлено до Дружківського відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, оперативники управління карного розшуку Національної поліції в Луганській області спільно з оперативниками Попаснянського відділу поліції викрили та затримали чоловіка, який перебував у розшуку як бойовик незаконного формування "ЛНР".