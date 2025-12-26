Дружківка у Донецькій області залишилась без світла: що відомо

Сьогодні, 26 грудня, місто Дружківка в Краматорському районі Донецької області залишилось без послуги електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Дружківської міської військової адміністрації у Facebook.
У міській військовій адміністрації повідомили, що Дружківка зараз - без послуги електропостачання.
Згідно з інформацією диспетчера районних електромереж (РЕМ), така ситуація склалась "у зв'язку з аварійним відключенням".
Повідомляється також, що світла в місті не буде "до усунення" аварії.
Варто зазначити, що територія Дружківської міської територіальної громади офіційно віднесена до територій активних бойових дій.
Це - державний статус, який підтверджує підвищену небезпеку для цивільного населення.
В цілому це означає, що:
Станом на зараз у Дружківці триває обов'язкова евакуація сімей з неповнолітніми дітьми.
Відповідне рішення було схвалене регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області ще у серпні 2025 року.
Громадянам пояснили, що такий захід є "вимушеним кроком для захисту життя та здоров'я наймолодших жителів громади". Адже внаслідок регулярних обстрілів житлових кварталів з боку ворога, перебування у місті стає небезпечним.
У Дружківській міській військовій адміністрації повідомили також, що для виїзду до безпечного регіону й порятунку власної родити, необхідно зателефонувати за такими номерами:
Насамкінець місцевих мешканців закликали стежити лише за офіційними повідомленнями військової адміністрації та завчасно підготувати документи й необхідні речі.
"Наголошуємо, що своєчасне залишення небезпечних районів допоможе уникнути трагічних наслідків та збереже майбутнє громади", - підсумували у прес-службі міської військової адміністрації.
Нагадаємо, лінія фронту наблизилася до Дружківки на сході України влітку 2025 року. Регулярні обстріли руйнують її інфраструктуру, комунікації, навчальні заклади та будинки.
На початку вересня, наприклад, РФ вдарила по багатоповерхівках у Дружківці ракетами.
17 грудня ми розповідали, що РФ атакувала дроном рятувальників у Дружківці.
Читайте також про обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками із ще 19 населених пунктів Донецької області.