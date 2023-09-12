Італія – Україна: Ребров відчепив зірок "Шахтаря" і "Дніпра-1" на матч відбору Євро-2024
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців на поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.
До фінального списку тренерський штаб "синьо-жовтих" узяв 23-х футболістів. Поза заявкою опинилися оборонець донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко, який зазнав ушкодження проти англійців, і хавбек "Дніпра-1" Олександр Піхальонок. Оборонець київського "Динамо" Олександр Тимчик покинув табір збірної раніше.
Натомість повернувся до обойми вінгер Олександр Зубков. Він залікував ушкодження і конкуруватиме за місце в основі на флангах атаки з Ярмоленком, Циганковим і Мудриком. Змінив ігровий номер на 22-й півзахисник Єгор Назарина.
Офіційна заявка національної команди на матч Італія – Україна (з ігровими номерами):
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін
Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Єгор Назарина
Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат
До слова, раніше підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.
Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.
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