Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним сином

Дружина Павліка показала нові фото із сином

"Така наша тепла осінь, сповнена надії та віри", - підписала світлини Репяхова.

Фотосесію влаштували в затишній дерев'яній оранжереї, переповненій осінніми квітами, що створило неповторну, майже казкову атмосферу.

Центральне місце в кадрі займають рясні кущі хризантем різних кольорів - від насичених помаранчевих і жовтих до глибоких бордових і рожевих. Це розмаїття осінніх квітів не тільки створює яскраве тло, а й підкреслює пору року.

На світлинах дружина Павліка та її 4-річний син усміхаються одне одному, обіймаються, обмінюються поглядами, і на одному кадрі хлопчик із захопленням показує щось мамі.

Дружина Павліка з сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Який "лук" вибрала Репяхова

Катерина Репяхова обрала для фотосесії максимально комфортний осінній образ.

Вона одягнена в бежевий светр з коміром поло, доповнений широкими штанами глибокого шоколадного відтінку. Ця класична колірна гама для осені, яка створює теплий і м'який контраст.

Завершили стильний образ білі кеди, які додали нотку сучасності.

Також дружина Павліка урізноманітнила лук смугастим светром у пастельних тонах, недбало накинувши його на плечі.

Волосся Катерини зібране в простий, але акуратний хвіст, що підкреслює її природну красу. Макіяж мінімальний, що лише підсилює відчуття легкості та натуральності образу.

Дружина Віктора Павліка з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Лук" Михайла Павлика

Свого сина Катерина Репяхова намагається одягати відповідно до тенденцій дитячої моди, але з акцентом на зручність.

На хлопчику - джинсова куртка світло-блакитного відтінку в стилі оверсайз. До неї ідеально пасують вельветові штани світло-бежевого кольору. Фактурна смужка на штанах додає динаміки та грайливості.

На ногах у Михайлика - зручні світлі черевики, які ідеально підходять для прогулянок на природі. Лук хлопчика гармонійно поєднується з колірною палітрою одягу мами та навколишнього середовища.

Син Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини Павліка тут же почали коментувати її атмосферні фото:

"Катя, вам так пасує осінь і ці луки"

"Ви дуже красиві"

"Дуже красиві та щирі фото"

"Такі відтінки"

"Дуже затишна осіння зйомка".

Дружина і син Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)