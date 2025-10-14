Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним сином

Молода дружина Віктора Павліка, блогерка і підприємець Катерина Репяхова, поділилася новими фото з 4-річним сином Михайлом.
"Така наша тепла осінь, сповнена надії та віри", - підписала світлини Репяхова.
Фотосесію влаштували в затишній дерев'яній оранжереї, переповненій осінніми квітами, що створило неповторну, майже казкову атмосферу.
Центральне місце в кадрі займають рясні кущі хризантем різних кольорів - від насичених помаранчевих і жовтих до глибоких бордових і рожевих. Це розмаїття осінніх квітів не тільки створює яскраве тло, а й підкреслює пору року.
На світлинах дружина Павліка та її 4-річний син усміхаються одне одному, обіймаються, обмінюються поглядами, і на одному кадрі хлопчик із захопленням показує щось мамі.
Катерина Репяхова обрала для фотосесії максимально комфортний осінній образ.
Вона одягнена в бежевий светр з коміром поло, доповнений широкими штанами глибокого шоколадного відтінку. Ця класична колірна гама для осені, яка створює теплий і м'який контраст.
Завершили стильний образ білі кеди, які додали нотку сучасності.
Також дружина Павліка урізноманітнила лук смугастим светром у пастельних тонах, недбало накинувши його на плечі.
Волосся Катерини зібране в простий, але акуратний хвіст, що підкреслює її природну красу. Макіяж мінімальний, що лише підсилює відчуття легкості та натуральності образу.
Свого сина Катерина Репяхова намагається одягати відповідно до тенденцій дитячої моди, але з акцентом на зручність.
На хлопчику - джинсова куртка світло-блакитного відтінку в стилі оверсайз. До неї ідеально пасують вельветові штани світло-бежевого кольору. Фактурна смужка на штанах додає динаміки та грайливості.
На ногах у Михайлика - зручні світлі черевики, які ідеально підходять для прогулянок на природі. Лук хлопчика гармонійно поєднується з колірною палітрою одягу мами та навколишнього середовища.
Фоловери дружини Павліка тут же почали коментувати її атмосферні фото:
