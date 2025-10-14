Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыном

Жена Павлика показала новые фото с сыном

"Такая наша теплая осень, которая полна надежды и веры", - подписала снимки Репяхова.

Фотосессию устроили в уютной деревянной оранжерее, переполненной осенними цветами, что создало неповторимую, почти сказочную атмосферу.

Центральное место в кадре занимают обильные кусты хризантем разных цветов - от насыщенных оранжевых и желтых до глубоких бордовых и розовых. Это разнообразие осенних цветов не только создает яркий фон, но и подчеркивает время года.

На фотографиях жена Павлика и ее 4-летний сын улыбаются друг другу, обнимаются, обмениваются взглядами, и на одном кадре мальчик с восторгом показывает что-то маме.

Жена Павлика с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Какой "лук" выбрала Репяхова

Екатерина Репяхова выбрала для фотосессии максимально комфортный осенний образ.

Она одета в бежевый свитер с воротником поло, дополненный широкими брюками глубокого шоколадного оттенка. Эта классическая цветовая гамма для осени, которая создает теплый и мягкий контраст.

Завершили стильный образ белые кеды, которые придали нотку современности.

Также жена Павлика разнообразила лук полосатым свитером в пастельных тонах, небрежно накинув его на плечи.

Волосы Екатерины собраны в простой, но аккуратный хвост, что подчеркивает ее естественную красоту. Макияж минимален, что лишь усиливает чувство легкости и натуральности образа.

"Лук" Михаила Павлика

Своего сына Екатерина Репяхова старается одевать в соответствии с тенденциями детской моды, но с акцентом на удобство.

На мальчике - джинсовая куртка светло-голубого оттенка в стиле оверсайз. К ней идеально подходят вельветовые брюки светло-бежевого цвета. Фактурная полоска на штанах добавляет динамики и игривости.

На ногах у Миши - удобные светлые ботинки, которые идеально подходят для прогулок на природе. Лук мальчика гармонично сочетается с цветовой палитрой одежды мамы и окружающей среды.

Как отреагировали в сети

Фолловеры жены Павлика тут же принялись комментировать ее атмосферные фото:

"Катя, вам так идет осень и эти луки"

"Вы очень красивые"

"Очень красивые и искренние фото"

"Такие оттенки"

"Очень уютная осенняя съемка".

