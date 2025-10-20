Дружина Віктора Павліка показала трендові штани на осінь: з чим їх носити

Який "лук" вибрала дружина Павліка

На фотографіях Катерина позує в стильному, водночас невимушеному луці, який чудово підходить для прохолодної пори року.

Вельветові штани

Основним елементом образу стали вельветові штани в теплій відтінковій гамі - класичний коричневий колір, який завжди асоціюється з осіннім затишком. Цей матеріал знову переживає пік популярності, повертаючи моду 70-х у сучасну інтерпретацію.

Крій штанів - прямий, він надає силуету візуальної стрункості та створює модний ретро-настрій. Такі моделі чудово поєднуються як із взуттям на платформі, так і зі спортивним стилем, який активно просувають у fashion-трендах провідні інфлюенсери.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кардиган

Верхня частина образу - укорочений кардиган молочного відтінку. Ніжний кремовий колір балансує насичений коричневий низ і надає композиції легкості.

Класичний круглий виріз і акуратна застібка на ґудзики створюють чистий і структурований вигляд. Образ завершує тонкий білий пояс з витонченою пряжкою, який підкреслює талію і додає жіночності.

Дружина Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кросівки з тваринним принтом

На особливу увагу заслуговує вибір взуття. Катерина Репяхова зробила акцент на кросівках з тваринним принтом, що стало яскравим контрастом до базових відтінків вбрання.

Судячи з фото, це модель Adidas Samba або Gazelle - одна з найпопулярніших пар цього року серед fashion-блогерів. Леопардовий візерунок надає вигляду динаміки та сучасності, показуючи, що навіть класичний вельвет може мати свіжий вигляд.

Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

Таке поєднання - класичні штани з ретро-тканини й актуальне взуття з принтом - точно ілюструє головну тенденцію осені 2025: мікс базових матеріалів з яскравими деталями.

Образ Катерини - приклад того, як можна створити гармонійний аутфіт, поєднавши трендові елементи, класичні матеріали та сучасні акценти. Такий лук підходить як для прогулянок містом, так і для неформальних зустрічей, залишаючись комфортним і стильним.

Дружина Павліка показала модний лук на осінь (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чим доповнити образ, як у дружини Павліка

Класичне пальто

Якщо хочеться надати образу більш вишуканого, міського звучання - ідеальним вибором стане довге вовняне пальто.

Найкраще підійдуть відтінки беж, camel або глибокий шоколад, що органічно поєднуються з коричневими вельветовими штанами.

Пальто з поясом підкреслить талію і збалансує об'єм низу. Такий варіант буде доречний як для офісу, так і для вечірньої прогулянки містом.

Об'ємний пуховик

Для більш холодної погоди або поїздок за місто лук можна доповнити коротким пуховиком oversize світлого відтінку - кремового, молочного або карамельного. Він створить контраст з текстурою вельвету і додасть образу трендової спортивної нотки.

Такий варіант особливо добре поєднується з кросівками, роблячи outfit максимально практичним і комфортним.

Коротка шкіряна куртка

Для тих, хто хоче трохи бунтарства в повсякденному стилі, варто звернути увагу на шкіряну куртку-косуху або бомбер.

Чорна або темно-коричнева шкіра підкреслить фактуру вельвету і додасть образу драйву. Це чудове рішення для концертів, зустрічей із друзями чи вечірніх прогулянок - шкіряна куртка миттєво додає образу характеру.

Дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)