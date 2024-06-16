Мати відмовляється від дитини, щоб батько отримав відстрочку. Які тут є ризики: відповідь юриста

Згідно зі ст. 23 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. На практиці один із батьків спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб інший отримав відстрочку.

Про те, чи є ризики в такій "схемі", у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова .

Які є ризики для дитини

За словами Олени Воронкової, найбільшим ризиком для дитини є можливість опинитися в дитячому будинку. Це ймовірно, якщо мати позбавлять батьківських прав, а з батьком щось трапиться.

"Мати зможе звернутись до суду за поновленням батьківських прав, але ця процедура складна й потребує часу. Це може затягнутись і на пів року, і на рік, який дитина проведе не в зовсім комфортних умовах", - пояснює експертка.

Водночас позбавлення батьківських прав здійснюється лише на підставі рішення суду з відповідним висновком органів опіки та піклування.

Вона додає, що відповідальні батьки не йдуть на такі ризики, тому що розуміють можливі подальші наслідки.

"Якщо йти від зворотного, то як умовно "віддати" дитину не відповідальному батьку. Але в кожній ситуація все окремо потрібно вирішувати, бо може й так трапитись, що це найбільш логічний та єдино можливий варіант для людей", - каже Воронкова.

Мобілізація батьків-одинаків

Батька-одинака можуть мобілізувати лише за його добровільною згодою. Якщо ж офіційних документів про відстрочку в нього немає і йому вручили повістку, потрібно прийти до ТЦК з документами, які підтверджують підставу для відстрочки.

Для оформлення відстрочки на підставі самостійного виховання та утримання дитини, необхідно надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного

один із документів: свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про оголошення матерів померлою, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою

Можна також додати вирок суду, де сказано, що мати дитини відбуває покарання у місцях позбавлення волі, чи рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини / витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.