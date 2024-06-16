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Мать отказывается от ребенка, чтобы отец получил отсрочку. Какие здесь риски: ответ юриста

Украина, Воскресенье 16 июня 2024 19:10
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Мать отказывается от ребенка, чтобы отец получил отсрочку. Какие здесь риски: ответ юриста Есть ли отсрочка от мобилизации для отца-одиночки (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Согласно ст. 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. На практике один из родителей специально отказывается от прав на ребенка, чтобы другой получил отсрочку.

О том, есть ли риски в такой "схеме", в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Какие риски для ребенка

По словам Елены Воронковой, наибольшим риском для ребенка есть возможность оказаться в детском доме. Это вероятно, если мать лишат родительских прав, а с отцом что-нибудь случится.

"Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложная и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в комфортных условиях", - объясняет эксперт.

В то же время лишение родительских прав осуществляется только на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства.

Она добавляет, что ответственные родители не идут на такие риски, потому что понимают возможные последствия.

"Если идти от обратного, то как условно "отдать" ребенка не ответственному отцу. Но в каждой ситуации все отдельно нужно решать, потому что может и так случиться, что это наиболее логичный и единственно возможный вариант для людей", - говорит Воронкова.

Мобилизация отцов-одиночек

Отца-одиночку могут мобилизовать только по его добровольному согласию. Если же официальных документов об отсрочке у него нет и ему вручили повестку, нужно прийти в ТЦК с документами, подтверждающими основание для отсрочки.

Для оформления отсрочки на основании самостоятельного воспитания и содержания ребенка необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного
  • один из документов: свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда об объявлении матерей умершим, решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести отсутствующей

Можно также добавить приговор суда, где сказано, что мать ребенка отбывает наказание в местах лишения свободы или решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка / выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейный кодекс Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Кабмин изменил правила бронирования по профессии.

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