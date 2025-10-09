Дружина Стейтема задає тренди: стильні тренчі на дощову осінь 2025

Британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, дружина актора Джейсона Стейтема, продемонструвала стильні образи з тренчами - ідеальним варіантом верхнього одягу для дощової осені. Зірка показала декілька актуальних моделей, що поєднують у собі елегантність і практичність.
Стиль: це не класичний тренч, а радше сучасний плащ-пальто оверсайз.
Колір: теплий бежевий, який є фірмовим кольором осінньої палітри.
Деталі: високий комір-стійка, який повністю закриває шию, надає пальту футуристичного вигляду, але водночас захищає від вітру.
Рукава мають виражений об'єм, а застібка прихована, що підкреслює чисті лінії.
Аксесуари: вона доповнила образ чорними туфлями-човниками на підборах і великою темно-коричневою сумкою, що надає образу ділового, але розслабленого шику.
Стиль: більш традиційний тренчкот з усіма деталями на спині, рукавах і поясі, але модернізований - з акцентом на високій горловині.
Колір: модний відтінок тауп (сіро-коричневий).
Деталі: головний акцент - це об'ємні, пишні рукави на манжетах, що додають драматизму й актуальності класичному фасону.
Тренч має високий комір-стійку, який Роузі Гантінгтон-Вайтлі застебнула високо, щоб захиститися від негоди. Талія підкреслена широким поясом.
Аксесуари: Роузі обрала високі шкіряні чоботи кольору марсала на підборах, які візуально подовжують силует. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри, чорна парасолька, а також коричнева сумка.
Стиль: традиційний тренч із поясом. Його стриманий відтінок являє собою ідеальну базу для осені.
Низ: тренч доповнений широкими штанами в тон. Такий прийом - total look у нейтральних кольорах - завжди має дорогий і витончений вигляд.
Взуття: цей лук доповнений білими кросівками. Це миттєво робить образ більш буденним, додає зручності для прогулянок і створює модний контраст між класичним тренчем і спортивним взуттям.
Сумка: велика чорна сумка виступає акцентом, додаючи глибини монохромній палітрі.
