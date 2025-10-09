Жена Стейтема задает тренды: стильные тренчи на дождливую осень 2025

Британская супермодель Роузи Гантингтон-Уайтли, жена актера Джейсона Стейтема, продемонстрировала стильные образы с тренчами - идеальным вариантом верхней одежды для дождливой осени. Звезда показала несколько актуальных моделей, сочетающих в себе элегантность и практичность.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Стиль: это не классический тренч, а скорее современный плащ-пальто оверсайз.
Цвет: теплый бежевый, который является фирменным цветом осенней палитры.
Детали: высокий воротник-стойка, который полностью закрывает шею, придает пальто футуристический вид, но в то же время защищпет от ветра.
Рукава имеют выраженный объем, а зстежка скрыта, что подчеркивает чистые линии.
Аксессуары: она дополнила образ черными туфлями-лодочкамии на каблуке и большой темно-коричневой сумкой, что придает образу делового, но расслабленного шика.
Стиль: более традиционный тренчкот со всеми деталями на спине, рукавах и поясе, но модернизированный - с акцентом на высокой горловине.
Цвет: модный оттенок тауп (серо-коричневый).
Детали: главный акцент - это объемные, пышные рукава на манжетах, которые придают драматизма и актуальности классическому фасону.
Тренч имеет высокий воротник-стойку, который Роузи Гантингтон-Уайтли застегнула высоко, чтобы защититься от непогоды. Талия подчеркнута широким поясом.
Аксессуары: Роузи выбрала высокие кожаные сапоги цвета марсала на каблуке, которые визуально удлиняют силуэт. Образ дополняют солнцезащитные очки, черный зонт, а также коричневая сумка.
Стиль: традиционный тренч с поясом. Его сдержанный оттенок представляет собой идеальную базу для осени.
Низ: тренч дополнен широкими брюками в тон. Такой прием - total look в нейтральных цветах - всегда выглядит дорого и изящно.
Обувь: этот лук дополнен белыми кроссовками. Это мгновенно делает образ более обыденным, добавляет удобства для прогулок и создает модный контраст между классическим тренчем и спортивной обувью.
Сумка: большая черная сумка выступает в качестве акцента, добавляя глубины монохромной палитры.
Вас также может заинтересовать