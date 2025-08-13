Дружина Павліка показала стильний літній образ із балетками: зможе повторити кожна

Який "лук" вибрала дружина Павліка

Для повсякденного образу вона обрала мінісукню на бретельках з атласу. Доповнити вбрання в білизняному стилі вона вирішила лаконічними балетками, а також маленькою сумкою-клатчем на довгій ручці.

Мінімалістичний total black look вона завершила довгим кольє з підвіскою.

Таким чином вона зібрала відразу кілька трендових речей літнього сезону в одному луці.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сукня в білизняному стилі - тренд 2025

Сукня в білизняному стилі, яку також називають сліп-дрес (від англ. "slip dress"), стала справжнім трендом і не втрачає своєї популярності вже кілька сезонів.

Її історія починається з моди 90-х років, коли мінімалізм і простота були на піку. Сьогодні вона переживає нове народження завдяки кільком ключовим факторам.

Універсальність

Це одна з найбільш універсальних речей у гардеробі. Її можна носити як самостійний елемент влітку, так і поєднувати з іншими речами в холодну пору року.

Вона має чудовий вигляд із футболками, водолазками, сорочками, об'ємними светрами або жакетами.

Комфорт

Її виготовляють з легких, приємних до тіла тканин, як-от шовк, сатин або віскоза - сліп-дрес не сковує рухів і є ідеальним вибором для спекотної погоди.

Катерина Репяхова (скриншот)

Елегантність і сексуальність

Простота крою на тонких бретельках надає образу витонченості та жіночності. Воно делікатно підкреслює фігуру, не виглядаючи при цьому занадто відверто. Це ідеальний баланс між елегантністю та спокусливістю.

Можливість трансформації

Залежно від аксесуарів, взуття та верхнього одягу, сліп-дрес може перетворитися з повсякденного вбрання на вечірнє.

Наприклад, у поєднанні з кросівками й джинсовою курткою вона створює легкий денний образ, а з туфлями на підборах, клатчем і прикрасами - вишуканий вечірній.

Дружина Павліка показала модний образ (скриншот)

Балетки - тренд літа 2025

Балетки, як і сукня в білизняному стилі, переживають справжній ренесанс і стали одним з найбажаніших елементів взуття в гардеробі сучасної жінки. Ось кілька причин, чому вони знову на піку популярності.

Повернення до класики та мінімалізму

Балетки - це ікона класичного стилю, яка ніколи повністю не зникала з моди. Вони асоціюються з такими іконами стилю, як Одрі Хепберн і Бріджит Бардо, що робить їх позачасовими. Сучасні дизайнери переосмислили їх, але зберегли їхню стильну простоту.

Акцент на комфорті

Після пандемії й тренду на спортивний стиль мода продовжує рухатися в бік комфорту. Балетки є ідеальною альтернативою кросівкам, оскільки вони зручні, але водночас мають більш витончений вигляд. Вони дають змогу жінкам почуватися комфортно протягом усього дня, не жертвуючи стилем.

Балетки на літо (скриншот)

Естетика "тихої розкоші"

Балетки ідеально вписуються в концепцію "тихої розкоші" - тренда, що віддає перевагу якісним, лаконічним речам без кричущих логотипів. Це взуття, яке має дорогий і витончений вигляд завдяки своїй простоті та якісним матеріалам, а не завдяки яскравому дизайну.

Універсальність

Балетки неймовірно універсальні та легко поєднуються з різними стилями одягу. Їх можна носити як з джинсами та футболкою, так і з діловим костюмом, спідницею міді або, як у випадку на фото, з легкою сукнею. Вони надають образу жіночності, але не виглядають надто офіційно.

Різноманітність моделей

Сьогодні балетки представлені в безлічі варіацій: від класичних круглих і загострених до моделей з ремінцями, сітчастими елементами, прикрасами або металевим декором. Це дає змогу кожній жінці знайти модель, що ідеально підходить саме їй.

Дружина Павліка продемонструвала трендові балетки на літо та осінь 2025 (скриншот)