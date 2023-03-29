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Дружина окупанта радісно розповіла, як її чоловік вбиває людей неподалік Кремінної (перехоплення)

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Росія, Середа 29 березня 2023 19:19
Дружина окупанта радісно розповіла, як її чоловік вбиває людей неподалік Кремінної (перехоплення) Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського військового під час телефонної розмови з ним радісно розповідала, як він вбиває людей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

Вона радить йому ставитись до вбивства людей простіше та не забувати, що він це робить заради Росії. Окрім цього жінка не розуміє, чому українці на окупованих територіях не радіють "визволителям".

У відповідь на це її чоловік розповів, що диверсанти пробрались в місце ночівлі окупантів та ліквідували їх. Окрім цього вони захопили частину з них у полон.

Росіянин здивований таким діям українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських строковиків, які підпишуть контракти на проходження служби, ймовірно, відправлять воювати проти України у серпні.

Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

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