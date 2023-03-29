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Жена оккупанта радостно рассказала, как ее муж убивает людей недалеко от Кременной (перехват)

Новина українською →
Россия, Среда 29 марта 2023 19:19
Жена оккупанта радостно рассказала, как ее муж убивает людей недалеко от Кременной (перехват) Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского военного во время телефонного разговора с ним радостно рассказывала, как он убивает людей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

Она рекомендует ему относиться к убийству людей проще и не забывать, что он это делает ради России. Кроме этого, женщина не понимает, почему украинцы на оккупированных территориях не радуются "освободителям".

В ответ на это ее муж рассказал, что диверсанты пробрались в место ночлега окупантов и ликвидировали их. Кроме того, они захватили часть из них в плен.

Россиянин удивлен таким действиям украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские срочники, которые подпишут контракты на прохождение службы, вероятно, отправят воевать против Украины в августе.

Напомним, в НАТО заявляли, чтоРоссия ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.

К тому же старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что РФ потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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