Дружина Мірошниченка показала, як носити високі чоботи та міні

Який "лук" вибрала дружина Мірошниченка

Жакет-сукня та високі чоботи

Акцентом став чорний оверсайз-жакет, стилізований як коротка сукня. У цьому образі поєднуються діловий стиль з жіночністю, показуючи, що класика може бути сміливою.

Силует жакета вирізняється широкими плечима, що створює трохи чоловічий, але дуже елегантний вигляд.

Талія підкреслена тонким чорним ременем із золотистою пряжкою, який контрастує з об'ємним верхом і візуально подовжує ноги.

Інна Мірошниченко показала модний лук (скриншот)

Низ образу доповнили чорні напівпрозорі колготки й високі шкіряні чоботи-труби, які надають образу драматизму і роблять акцент на ногах.

Обов'язковий елемент стилю Інни - чорні окуляри в класичній оправі, що додають строгості, а масивне золотисте кольє на шиї завершило образ, створюючи баланс між діловою строгістю і розкішшю.

Дружина Мірошниченка задає тренди (скриншот)

Довге пальто і контрастна сумка

Інна Мірошниченко також показала, як адаптувати цей образ під холодну зимову погоду. Довге пальто сірого кольору з принтом у смужку створює ефектну вертикальну лінію і продовжує тему об'ємного верхнього одягу.

Колірна палітра залишилася мінімалістичною: чорний і сірий кольори, а єдиним світлим акцентом стала бежева каркасна сумка із золотистою фурнітурою, яка відразу привертає увагу.

Цей прийом показує, як правильно вводити контрастні деталі в стриманий образ.

Інна Мірошниченко показала модний лук (скриншот)

Стиль Інни Мірошниченко

Фірмовий стиль Інни можна охарактеризувати як поєднання сміливого мінімалізму і дорогих акцентів.

Акцент на об'ємі: переважає верхній одяг у стилі оверсайз - жакети та пальта;

переважає верхній одяг у стилі оверсайз - жакети та пальта; Мінімалістична колірна гама: чорний, сірий і темні відтінки;

чорний, сірий і темні відтінки; Фірмові аксесуари: якісні ремені, сумки з яскравими пряжками або логотипами, окуляри та масивні золоті прикраси;

якісні ремені, сумки з яскравими пряжками або логотипами, окуляри та масивні золоті прикраси; Сміливість образу: поєднання ділового одягу з відсутністю низу (стилізація під сукню) і високих чобіт створює ефектний, впевнений вигляд.

Образ Інни Мірошниченко підтверджує, що сучасний "power dressing" може бути не тільки стриманим і діловим, а й максимально жіночним і елегантним, водночас залишаючись практичним і актуальним у будь-яку пору року.

Як носити міні з високими чоботами (скриншот)