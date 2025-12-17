Жена Мирошниченко показала, как носить высокие сапоги и мини

Какой "лук" выбрала жена Мирошниченко

Жакет-платье и высокие сапоги

Акцентом стал черный оверсайз-жакет, стилизованный как короткое платье. В этом образе сочетаются деловой стиль с женственностью, показывая, что классика может быть смелой.

Силуэт жакета отличается широкими плечами, что создает немного мужской, но очень элегантный вид.

Талия подчеркнута тонким черным ремнем с золотистой пряжкой, который контрастирует с объемным верхом и визуально удлиняет ноги.

Инна Мирошниченко показала модный лук (скриншот)

Низ образа дополнили черные полупрозрачные колготки и высокие кожаные сапоги-трубы, которые придают образу драматизма и делают акцент на ногах.

Обязательный элемент стиля Инны - черные очки в классической оправе, придающие строгости, а массивное золотистое колье на шее завершило образ, создавая баланс между деловой строгостью и роскошью.

Жена Мирошниченко задает тренды (скриншот)

Длинное пальто и контрастная сумка

Инна Мирошниченко также показала, как адаптировать этот образ под холодную зимнюю погоду. Длинное пальто серого цвета с принтом в полоску создает эффектную вертикальную линию и продолжает тему объемной верхней одежды.

Цветовая палитра осталась минималистичной: черный и серый цвета, а единственным светлым акцентом стала бежевая каркасная сумка с золотистой фурнитурой, которая сразу привлекает внимание.

Этот прием показывает, как верно вводить контрастные детали в сдержанный образ.

Инна Мирошниченко показала модный лук (скриншот)

Стиль Инны Мирошниченко

Фирменный стиль Инны можно охарактеризовать как сочетание смелого минимализма и дорогих акцентов.

Акцент на объеме: преобладает верхняя одежда в стиле оверсайз - жакеты и пальто;

преобладает верхняя одежда в стиле оверсайз - жакеты и пальто; Минималистичная цветовая гамма: черный, серый и темные оттенки;

черный, серый и темные оттенки; Фирменные аксессуары: качественные ремни, сумки с яркими пряжками или логотипами, очки и массивные золотые украшения;

качественные ремни, сумки с яркими пряжками или логотипами, очки и массивные золотые украшения; Смелость образа: сочетание деловой одежды с отсутствием низа (стилизация под платье) и высоких сапог создает эффектный, уверенный вид.

Образ Инны Мирошниченко подтверждает, что современный "power dressing" может быть не только сдержанным и деловым, но и максимально женственным и элегантным, при этом оставаясь практичным и актуальным в любое время года.

Как носить мини с высокими сапогами (скриншот)