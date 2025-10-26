Дружина Макрона чоловік? У податковому порталі Франції засвітилося ім'я

Зокрема, ЗМІ, пославшись на документальний фільм телеканалу BFMTV, навели коментар глави адміністрації першої леді Трістана Бомме. В анонсі він сказав, що інцидент помітили у вересні 2024 року під час планової перевірки звітності Бріжит Макрон.

"Як і багато французів, мадам Макрон зайшла у свій особистий кабінет на податковому сайті. Вона заходить у систему і бачить, що там не вказано ім'я Бріжит Макрон, а вказано ім'я Жан-Мішель Макрон", - сказав він.

У документальному фільмі уточнюється, що це сталося не через технічну помилку, а внаслідок стороннього втручання.

Відомо, що Єлисейський палац серйозно поставився до цього випадку. Перша леді подала офіційну скаргу, а слідчим вдалося встановити двох осіб, які, ймовірно, причетні до підробки даних.

Чутки про гендерну приналежність Бріжит Макрон

Чутки про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком, з'явилися ще 2022 року. Тоді вона подала позов про наклеп проти журналістки Наташі Рей і медіума Амандін Руа, які поширювали цю теорію змови. У вересні 2024 року обох оштрафували на 13,5 тисячі євро.

Протягом кількох років Бріжит Макрон веде боротьбу з дезінформацією. Подружжя Макронів також подало скаргу на американську коментаторку Кендіс Оуенс. За даними французьких ЗМІ, щоб остаточно спростувати фейки, перша леді планує пройти генетичний тест, який підтвердить її жіночу біологічну ідентичність.