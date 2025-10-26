Жена Макрона мужчина? В налоговом портале Франции засветилось имя

В частности, СМИ, сославшивь на документальный фильм телеканала BFMTV, привели комментарий главы администрации первой леди Тристана Бомме. В анонсе он сказал, что инцидент заметили в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон.

"Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон", - сказал он.

В документальном фильме уточняется, что это произошло не из-за технической ошибки, а вследствие постороннего вмешательства.

Известно, что Елисейский дворец серьезно отнесся к этому случаю. Первая леди подала официальную жалобу, а следователям удалось установить двух человек, которые, вероятно, причастны к подделке данных.

Слухи о гендерной принадлежности Брижит Макрон

Слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, появились еще в 2022 году. Тогда она подала иск о клевете против журналистки Наташи Рей и медиума Амандин Руа, которые распространяли эту теорию заговора. В сентябре 2024 года обоих оштрафовали на 13,5 тысячи евро.

В течение нескольких лет Брижит Макрон ведет борьбу с дезинформацией. Супруги Макроны также подали жалобу на американскую комментатора Кэндис Оуэнс. По данным французских СМИ, чтобы окончательно опровергнуть фейки, первая леди планирует пройти генетический тест, который подтвердит ее женскую биологическую идентичность.