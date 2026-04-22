"Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"

10:38 22.04.2026 Ср
2 хв
Нафтопровід "Дружба" може запрацювати вже найближчим часом
aimg Костянтин Широкун
Фото: "Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини (Getty Images)

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафту до Угорщини та Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії MOL.

Читайте також: "Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський

"АТ "Укртранснафта", що відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", - йдеться уповідомленні MOL.

Також зазначається, що 22 квітня припинено дію форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали у компанії.

Відновлення роботи "Дружби"

Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.

Нагадуємо, що Угорщина і Словаччина переглянули свою позицію і висловили готовність підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також погодитися з новим пакетом санкцій проти Росії, включно з відповідними ініціативами Євросоюзу.

При цьому Росія нібито має намір з 1 травня призупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба", водночас оновлені експортні графіки вже направлено сторонам.

