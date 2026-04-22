"Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"

10:38 22.04.2026 Ср
2 мин
Нефтепровод "Дружба" может заработать уже в ближайшее время
aimg Константин Широкун
Фото: "Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию (Getty Images)

"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".

"АО "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", - говорится в сообщении MOL.

Также отмечается, что 22 апреля прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", - добавили в компании.

Восстановление работы "Дружбы"

Восстановление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.

Напоминаем, что Венгрия и Словакия пересмотрели свою позицию и выразили готовность поддержать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также согласиться с новым пакетом санкций против России, включая соответствующие инициативы Евросоюза.

При этом Россия якобы намерена с 1 мая приостановить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", при этом обновленные экспортные графики уже направлены сторонам.

