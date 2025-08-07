Друку гривні не буде: Пишний нагадав про потреби у коштах на 2026 рік

Україна на наступний рік вже може розраховувати на 22 млрд доларів, однак потреба складає близько 35 млрд доларів. При цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.
"Щодо решти суми нам ще необхідно пройти перемовини та закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні", - пояснив він.
Якщо перемовини будуть недостатньо успішними, за словами Пишного, "треба буде реагувати".
"Але я можу повторити ще раз - ми стійкі у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту", - зауважив він.
Як пояснив Пишний, на поточний рік Нацбанк та уряд очікують від партнерів сукупно 54 млрд доларів, що зокрема дозволить сформувати певний буфер валютної ліквідності на 2026 рік.
З загальної суми у 54 млрд ще має надійти 30 млрд, здебільшого по програмах ERA Loans і Ukraine Facility. І хоча наступний транш від ЄС буде менше, в НБУ не бачать підстав змінювати припущення, які закладені до базового сценарію прогнозу, щодо суми зовнішнього фінансування на поточний рік.
"Ми уважно слідкуємо за повідомленнями, які звучать, та за динамікою цих перемовин. Ми працюватимемо на цю мету (отримати 54 млрд доларів у 2025 році, - ред.). Я бачу готовність усіх політичних стейкхолдерів забезпечити саме такий рівень фінансування", - резюмував голова НБУ.
Зауважимо, що, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова раніше говорила, що Київ вже має запевнення від партнерів на 2026-2027 роки на 37,4 млрд доларів допомоги, включаючи фінансування за ERA loans коштом російських активів.
Зикова зауважила, що Мінфін проводить переговори з партнерами щодо цієї допомоги, у том числі з ЄС та МВФ на щоденній основі.
Варто додати, що Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки.
У проєкті передбачено два базові сценарії розвитку подій:
Нагадаємо, що ще минулого року Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Відтак НБУ планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів.
Варто відзначити, що й останнім часом НБУ друкує гривні переважно найбільших номіналів. Зокрема у 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою і займають майже половину в грошовому обігу.
Натомість невдовзі в Україні зникне з обігу ще одна монета.