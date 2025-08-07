Печатать гривну не будут: Пышный напомнил о потребностях в средствах на 2026 год

"По остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне", - пояснил он.

Если переговоры будут недостаточно успешными, по словам Пышного, "надо будет реагировать".

"Но я могу повторить еще раз - мы устойчивы в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита", - отметил он.

Как пояснил Пышный, на текущий год Нацбанк и правительство ожидают от партнеров совокупно 54 млрд долларов, что в частности позволит сформировать определенный буфер валютной ликвидности на 2026 год.

Из общей суммы в 54 млрд еще должно поступить 30 млрд, в основном по программам ERA Loans и Ukraine Facility. И хотя следующий транш от ЕС будет меньше, в НБУ не видят оснований менять предположения, которые заложены в базовый сценарий прогноза, по сумме внешнего финансирования на текущий год.

"Мы внимательно следим за сообщениями, которые звучат, и за динамикой этих переговоров. Мы будем работать на эту цель (получить 54 млрд долларов в 2025 году, - ред.). Я вижу готовность всех политических стейкхолдеров обеспечить именно такой уровень финансирования", - резюмировал глава НБУ.