Друку гривні не буде: Пишний нагадав про потреби у коштах на 2026 рік

Україна на наступний рік вже може розраховувати на 22 млрд доларів, однак потреба складає близько 35 млрд доларів. При цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні.

"Щодо решти суми нам ще необхідно пройти перемовини та закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні", - пояснив він.

Якщо перемовини будуть недостатньо успішними, за словами Пишного, "треба буде реагувати".

"Але я можу повторити ще раз - ми стійкі у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту", - зауважив він.

Як пояснив Пишний, на поточний рік Нацбанк та уряд очікують від партнерів сукупно 54 млрд доларів, що зокрема дозволить сформувати певний буфер валютної ліквідності на 2026 рік.

З загальної суми у 54 млрд ще має надійти 30 млрд, здебільшого по програмах ERA Loans і Ukraine Facility. І хоча наступний транш від ЄС буде менше, в НБУ не бачать підстав змінювати припущення, які закладені до базового сценарію прогнозу, щодо суми зовнішнього фінансування на поточний рік.

"Ми уважно слідкуємо за повідомленнями, які звучать, та за динамікою цих перемовин. Ми працюватимемо на цю мету (отримати 54 млрд доларів у 2025 році, - ред.). Я бачу готовність усіх політичних стейкхолдерів забезпечити саме такий рівень фінансування", - резюмував голова НБУ.