Печатать гривну не будут: Пышный напомнил о потребностях в средствах на 2026 год

Украина на следующий год уже может рассчитывать на 22 млрд долларов внешнего финансирования, однако потребность составляет около 35 млрд долларов. При этом НБУ намерен избежать эмиссии гривны.

"По остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне", - пояснил он.

Если переговоры будут недостаточно успешными, по словам Пышного, "надо будет реагировать".

"Но я могу повторить еще раз - мы устойчивы в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита", - отметил он.

Как пояснил Пышный, на текущий год Нацбанк и правительство ожидают от партнеров совокупно 54 млрд долларов, что в частности позволит сформировать определенный буфер валютной ликвидности на 2026 год.

Из общей суммы в 54 млрд еще должно поступить 30 млрд, в основном по программам ERA Loans и Ukraine Facility. И хотя следующий транш от ЕС будет меньше, в НБУ не видят оснований менять предположения, которые заложены в базовый сценарий прогноза, по сумме внешнего финансирования на текущий год.

"Мы внимательно следим за сообщениями, которые звучат, и за динамикой этих переговоров. Мы будем работать на эту цель (получить 54 млрд долларов в 2025 году, - ред.). Я вижу готовность всех политических стейкхолдеров обеспечить именно такой уровень финансирования", - резюмировал глава НБУ.