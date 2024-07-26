Другу ніч поспіль. РФ атакувала об'єкти інфраструктури і енергетики у Житомирській області

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 26 липня в частині регіонів України було оголошено тривогу - у Житомирській, Чернігівській, Київській областях. Тривога оголошувалась і в Києві.

Пізніше стало відомо, що окупанти дронами атакували Ніжин Чернігівської області, одна людина була поранена.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку на Житомирську область і в ніч проти 25 липня. Були пошкоджені інфраструктурний об'єкт та будинки.

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