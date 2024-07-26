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У Києві і низці областей повітряна тривога: зафіксовано ворожі БпЛА

П'ятниця 26 липня 2024 02:33
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У Києві і низці областей повітряна тривога: зафіксовано ворожі БпЛА Фото: ворожі дрони атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 липня у Києві і низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що повідомлення про рух ворожих БпЛА на Київську область було зафіксовано ще о 01:35.

У Київській обласній військовій адміністрації станом на 01:49 повідомили, що в регіоні по ворожим БпЛА працюють сили ППО.

Пізніше, о 01:53, частина дронів з Київської області рухалась в напрямку Житомирської.

О 02:21 військові додали, що зафіксовано рух ударних БпЛА через Чернігівську область в напрямку Київського та Житомирської областей.

Нагадаємо, що до фіксації ворожих БпЛА, у ніч з 25 на 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

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