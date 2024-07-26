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Вторую ночь подряд. РФ атаковала объекты инфраструктуры и энергетики в Житомирской области

Фото: РФ атаковала Житомирскую область вторую ночь подряд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 26 июля снова атаковали Житомирскую область дронами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Этой ночью во время воздушной тревоги произошла очередная массированная атака БПЛА типа "шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа", - рассказал он.

Последствия атаки

По словам главы ОВА, обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

"Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет", - отметил Бунечко.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 26 июля в части регионов Украины была объявлена тревога - в Житомирской, Черниговской, Киевской областях. Тревога объявлялась и в Киеве.

Позже стало известно, что оккупанты дронами атаковали Нежин Черниговской области, один человек был ранен.

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку на Житомирскую область и в ночь на 25 июля. Были повреждены инфраструктурный объект и дома.

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