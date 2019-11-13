Вавришу разрешили строить высотки в Киеве, несмотря на нарушения, - Bihus.info

Киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование Bihus.info.

Журналисты установили, что участок площадью в 2,3 гектара расположен на Ольшанской, 2-6. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 гектара до 23-х.

Сообщается, что изначально компания МК 8, которой руководит работник Вавриша, взяла ее в субаренду, а затем Государственная архитектурно-строительной инспекция выдала ей разрешение для строительства первой очереди жилого комплекса. Впрочем, этот участок значится зоной средней застройки, то есть предназначен для домов максимум на 8 этажей.

Более того, речь идет о оползнеопасном склоне, то есть строить здесь опасно.

Отметим, ранее Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. По его словам, глава ОП не должен был гулять в Сен-Тропе в День Независимости.

По данным журналистов, Богдан на День Независимости был на праздновании свадьбы Довбенко в Сен-Тропе. Также на праздновании был замечен киевский застройщик Андрей Вавриш, который ранее презентовал проект переноса Офиса президента в "Украинский дом".

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает экс-нардепа Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства.