Вавришу разрешили строить высотки в Киеве, несмотря на нарушения, - Bihus.info

Фото: Андрей Вавриш (2 facebook com vavrysh andrey)

Андрею Вавришу разрешили строить высотки, несмотря на отсутствие необходимой документации

Киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование Bihus.info.

Журналисты установили, что участок площадью в 2,3 гектара расположен на Ольшанской, 2-6. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 гектара до 23-х.

Сообщается, что изначально компания МК 8, которой руководит работник Вавриша, взяла ее в субаренду, а затем Государственная архитектурно-строительной инспекция выдала ей разрешение для строительства первой очереди жилого комплекса. Впрочем, этот участок значится зоной средней застройки, то есть предназначен для домов максимум на 8 этажей.

Более того, речь идет о оползнеопасном склоне, то есть строить здесь опасно.

Отметим, ранее Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. По его словам, глава ОП не должен был гулять в Сен-Тропе в День Независимости.

По данным журналистов, Богдан на День Независимости был на праздновании свадьбы Довбенко в Сен-Тропе. Также на праздновании был замечен киевский застройщик Андрей Вавриш, который ранее презентовал проект переноса Офиса президента в "Украинский дом".

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает экс-нардепа Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства.